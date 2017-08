L2 : Le Havre et Reims continuent le sans-faute

Dans : Ligue 2.

Le Havre et Reims continuent à mener un train d'enfer en tête de la Ligue 2 puisque ce vendredi soir les deux clubs ont enregistré une troisième victoire en autant de matches. Les Normands se sont facilement imposés (0-3) en déplacement à Paris, mais la victoire champenoise a été nettement plus compliquée. En effet c'est à quelques secondes du coup de sifflet final que Kamara a donné les trois points à Reims (0-1).

Derrière le duo, on trouve un quatuor à cinq points avec Clermont et Valenciennes, qui se sont séparés sur un nul (0-0) de Valenciennes, Niort, qui a dominé Auxerre (2-0) et Ajaccio, auteur d'un nul (0-0) à Orléans.

A domicile, Brest a encore une fois déçu en signant un triste 0-0 contre le Gazélec, tandis que Quevilly-Rouen a été balayé (1-4) à Diochon par Bourg-Péronnas.

Samedi, Sochaux recevra Lens, tandis que Lorient tentera de gagner son premier match contre Châteauroux, tout comme Nancy en déplacement à Nîmes.