L2 : Claude Robin nouvel entraîneur du Red Star

Dans : Ligue 2.

Actuel 16e de Ligue 2, le Red Star a officialisé mardi soir la nomination de Claude Robin au poste d'entraîneur. « En ce début de nouvelle année, le Red Star procède à une réorganisation de son staff technique avec la nomination de Claude Robin au poste d’entraîneur principal. Agé de 56 ans, Claude Robin a joué près de 17 ans au plus haut niveau, notamment au LOSC, à Lyon, à Grenoble ou encore à Gueugnon avant de devenir un formateur reconnu dans le monde pro. Il a débuté sa carrière d'entraîneur à Vesoul en faisant passer le club de DH à CFA. De 2005 à 2007, il a ensuite dirigé la réserve de l'ASSE. Mais c'est surtout à Troyes que Claude Robin a forgé sa réputation de formateur en devenant en 2007 directeur du centre de formation et entraîneur de l'équipe réserve de 2011 à 2015. Il a également effectué deux intérims avec l'équipe professionnelle, en 2009 avec la Ligue 2, et en 2015 avec la Ligue 1. Le Red Star se ravit de la venue de Claude Robin qui mettra toute son expérience et son professionnalisme au service du club. Manuel Pirès, qui a assuré l’interim ces dernières semaines, est nommé au poste d’entraîneur général. Faouzi Amzal est toujours en charge des gardiens de but et Randy Fondelot de la préparation physique. Le Red Star a également trouvé un accord à l’amiable pour la résiliation du contrat de Rui Almeida et de Gabriel Santos à qui nous souhaitons le meilleur dans la suite de leur carrière », précise le Red Star dans un communiqué.