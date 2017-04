L2 : Brest s’envole, Nîmes se place pour la montée

Dans : Ligue 2.

Le sprint final est lancé dans le championnat de Ligue 2 avec un énorme peloton de prétendants à la montée en Ligue 1.

Premier de cordée, Brest n’a pas fait dans le détail en s’imposant 0-3 à Niort, confirmant son net redressement. La bande à Jean-Marc Furlan est désormais bien partie pour remonter, avec cinq points d’avance sur le troisième. Et ce troisième, c’est pour le moment Nîmes, qui termine la saison en boulet de canon et a assuré devant Orléans (2-0) aux Costières. Les Gardois restent à un point de Lens, qui recevra Auxerre ce samedi, et ont un point d’avance face à Troyes, qui a failli gaspiller un avantage de trois buts face au Red Star (3-2). Lundi, Strasbourg aura sa chance pour recoller au podium avec la réception de l’AC Ajaccio. En revanche, c’est très mal parti pour Reims, qui menait de deux buts à Laval avant d’en prendre cinq dans un scénario complètement fou (5-2).

Résultat, en bas du classement, les Mayennais peuvent toujours y croire malgré leur dernière place. Avec 30 points, ils ne sont qu’à une longueur du Red Star, défait à Troyes, et d’Orléans, également battu contre Nîmes. Cela se jouera également avec Auxerre, mais probablement pas avec Tours, qui termine très fort avec un nouveau succès précieux contre Sochaux (3-1).