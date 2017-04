L2 : Brest frappe un grand coup à Lens !

Dans : Ligue 2.

Le match au sommet de la Ligue 2 opposait ce samedi le RC Lens, leader, à son second, le Stade Brestois dans un stade Bollaert comble et bouillant comme à ses plus belles heures. Mais les supporters nordistes ont pris un gros coup sur la casserole puisque ce sont les Bretons qui se sont imposés (0-2) et qui reprennent par la même occasion la tête de la Ligue 2 avec trois points d'avance sur le RCL.

Comme très régulièrement cette saison, les Lensois ont semblé un peu pris par l'enjeu à domicile et si souvent la formation de Casanova avait réussi à limiter la casse, cela n'a pas été le cas dans ce match si important. C'est sur un superbe coup-franc que Battochio ouvrait le score (0-1, 34e), mais il fallait attendre les ultimes secondes, après une fin de match extrêmement tendue, pour voir Brest faire définitivement la différence par Joseph-Monrose (2-0, 90e+3).