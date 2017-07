Dans : Ligue 2.

C'est ce jeudi que le Sporting Club de Bastia plaidait sa cause devant le Comité National Olympique et Sportif Français afin d'éviter la relégation en National 1 décidée par la DNCG. Et le club corse a annoncé que le CNOSF rendra vendredi son verdict, Bastia espérant que les arguments présentés Frédéric Antonetti, qui mène un projet de reprise, seront entendus.