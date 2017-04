L2 : Auxerre annonce la démission à venir de son président

Dans : Ligue 2.

Dans un communiqué, l'AJ Auxerre a annoncé samedi après-midi la démission prochaine de son président Guy Cotret. Les investisseurs chinois n'ont toutefois pas encore dévoilé le nom du nouveau patron du club bourguignon, qui a réalisé une belle opération vendredi soir dans la course au maintien en allant gagner à Nîmes.

« Après quatre années à la présidence de l’AJA, Guy Cotret, Président de l’AJ Auxerre, présentera sa démission de ses fonctions dans les jours à venir. M. James Zhou a pris acte de cette décision et travaille désormais avec l’Association AJA, actionnaire minoritaire du club, pour sa succession. Le club communiquera prochainement le nom du successeur de Guy Cotret. M. James Zhou souhaite le meilleur pour la suite à M. Guy Cotret et tient à saluer le travail effectué depuis la reprise et le sauvetage du club en 2013 (…) Avant toute communication sur le projet à venir, M. James Zhou souhaite que toutes les énergies du club se concentrent sur l’obtention du maintien. M. Zhou avait félicité les joueurs et le staff après la victoire à Lens et salué leur volonté et leur courage suite au match nul face à Tours. M. Zhou leur tire un grand coup de chapeau après cette victoire très importante à Nîmes », indique l’AJ Auxerre dans son communiqué.