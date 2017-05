L2 : Amiens continue sa folle remontée vers les sommets

Dans : Ligue 2.

Le club picard, qui ne lâche rien ces dernières semaines, a une nouvelle fois remonté le score à Sochaux pour finalement s’imposer 1-2 à Bonal. Avec ce succès, Amiens se faufile à la deuxième place en compagnie de Troyes, qui a aussi réussi à s’imposer après un match au scénario fou à Auxerre (2-3). En revanche, c’est fini pour Reims, battu à domicile par Orléans (0-2). Le match de samedi entre Brest et Nîmes vaudra de l’or dans la course au podium, tout comme l’affiche de lundi entre Lens et Strasbourg.

Dans le bas du tableau, Laval est condamné après sa défaite face à Tours (1-3). C’est mal barré pour le Red Star après son 0-0 à Valenciennes, avec désormais deux points de retard sur Orléans pour la place de barragiste.