L2 : Alain Casanova éjecté de Lens ?

Le RC Lens a enregistré samedi une troisième défaite consécutive en Ligue 2 et le club nordiste, qui vise clairement la montée en Ligue 1, pointe déjà à neuf longueurs du Havre et de Reims, deux grosses cylindrées. Alors forcément le ton monte du côté des supporters nordistes, lesquels ont copieusement conspué et même insulté l'entraîneur et les joueurs lensois après la défaite du RC Lens à Sochaux. Et ce dimanche, les jours d'Alain Casanova à la tête de Lens semblent désormais comptés, même si Gervais Martel tente d'éluder la question.

« Les rumeurs, ça fait 30 ans dans le football que je m’en méfie mais ce serait avoir la langue de bois aussi de dire qu’avec 0 point en trois matchs, on n’est pas perturbé (...) C’est un métier à risque, entraîneur, c’est lui qui est en première ligne. Nous aussi, on l’est (…) Ce week-end, Alain Casanova est entraîneur du RC Lens. Réfléchir à chaud, c’est super compliqué. Je l’ai appris à mes dépens. Il faut analyser le pourquoi des choses, en discuter avec pas mal de personnes et se préparer pour le match décisif de samedi prochain. Je suis perturbé, quand on est perturbé, on doit avoir une réflexion, Alain doit l’avoir aussi. Le plus important, ce qui dépasse tout, les hommes, c’est le Racing Club de Lens », explique, dans la Voix du Nord, le président lensois. Dans les coulisses, il se dit que le RCL est déjà en quête d'un nouveau coach.