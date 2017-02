Un petit Monaco met une grosse pression au PSG

Dans : Ligue 1, EAG, Monaco.

Quatre jours après sa défaite contre Manchester City (5-3) en Ligue des Champions, l’AS Monaco a relevé la tête en allant s’imposer à Guingamp (1-2). Toujours leader, le club de la Principauté met provisoirement le Paris Saint-Germain à six points.

Cette fois, l’AS Monaco n’avait pas les jambes pour infliger le tarif habituel. Diminués physiquement, les hommes de Leonardo Jardim ont quand même assuré l’essentiel pour éviter le piège de Guingamp, là où le PSG, Lyon et Marseille ont chuté cette saison. Et les Monégasques auraient pu subir le même sort après la bonne entame des locaux qui croyaient à l’ouverture du score sur un coup franc de Salibur. Mais le ballon faisait trembler les filets… extérieurs des buts !

Nouvelle frayeur pour l’ASM lorsque Diallo marquait de la tête avant de voir l’arbitre refuser la réalisation pour un léger hors-jeu. Dommage pour l’EAG… Car dans la foulée ou presque, c’est Glik qui donnait l’avantage à Monaco sur un coup franc de Lemar (0-1, 24e) ! Après un début de match difficile, le leader prenait le dessus et passait tout près du break sur un superbe geste acrobatique de Falcao sauvé sur sa ligne par Kerbrat !

La bonne entrée de Mbappé

Autant dire que Kombouaré a dû donner de la voix dans le vestiaire. Pourtant, la domination de ses hommes était totalement stérile en début de deuxième période. Fatigués, les Monégasques laissaient venir et attendaient l’entrée de Mbappé pour punir Guingamp. Lancé en profondeur, le jeune attaquant obtenait un penalty transformé par Fabinho sur une « Panenka » (0-2, 85e). D’une superbe frappe du gauche, Didot réduisait le score (1-2, 90e), mais c’était trop tard pour les Bretons. L’ASM s’impose et met le PSG à six longueurs avant le Clasico dimanche.