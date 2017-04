Un Lopez en feu, un grand Thauvin, et l'OM étrille Caen à d'Ornano !

Dans : Ligue 1, SMC, OM.

Nettement dominateur tout au long de la rencontre, l’OM a signé à Caen ce dimanche après-midi un succès capital dans la course à l’Europe (1-5).

Le déplacement de l’OM à Caen ce dimanche après-midi avait tout du match piège. Décevant à l’extérieur depuis le début de la saison, Rudi Garcia abordait néanmoins cette rencontre avec ambition, en alignant un milieu de terrain très joueur composé de Lopez, Sanson et Vainqueur.

Très rapidement, l’OM va prendre les devants dans la rencontre. Après deux minutes de jeu seulement, Florian Thauvin crucifiait déjà Vercoutre, le début du calvaire pour le SMC (0-1, 2e). Trois petites minutes plus tard, l’ancien bastiais était encore dans le coup pour servir Maxime Lopez sur un plateau (0-2, 5e) et permettre à l’OM de creuser l’avantage. Dès lors, la rencontre perdait déjà de son intérêt mais Caen allait le relancer : sur une ouverture parfaite de Karamoh, Ivan Santini trompait Yohann Pelé d’un subtil piqué (1-2, 9e). L’OM allait par la suite gérer son avantage, et profiter des faiblesses défensives de son adversaire pour, à nouveau, breaker. A la suite d’une frappe de Dimitri Payet, mal capté par Rémy Vercoutre, Maxime Lopez alourdissait à nouveau la marque (1-3, 27e).

Dominateur malgré quelques fébrilités défensives, l’OM n’avait pas volé son avantage à la mi-temps et allait très vite remettre ça. Indiscutablement homme du match, Florian Thauvin allait permettre à l’OM de donner plus d’ampleur à la victoire de l’OM (1-4, 63e) d’un lob plein de justesse. Sous l’impulsion de Dimitri Payet, très bon dans un rôle d’ailier gauche très réaxé, l’OM ne lâchait pas le pied et souhaitait soigner sa différence de buts, qui pourrait faire la différence en fin de saison. Ainsi, Florian Thauvin donnait quatre buts d’avance à l’OM en toute fin de match (1-5, 89e) en inscrivant un nouveau but de l’intérieur du pied gauche, sur un caviar de Morgan Sanson.

Alors que Bordeaux affronte Dijon ce dimanche après-midi, l’OM a clairement remis la pression sur les Girondins en s’installant provisoirement à la cinquième place.