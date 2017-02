Toulouse s’est acheté une attaque, et Angers le paye cash

Dans : Ligue 1, TFC, SCO.

Dans un match entre deux équipes en danger, sur un terrain bosselé et dans le vent, Toulouse a été le plus efficace en seconde période pour s’imposer 4-0 grâce notamment à ses recrues Delort et Jean.

Après une première période à mettre aux oubliettes en raison de conditions très difficiles, tout s’accélérait après le repos. Lancé sur la droite, Jean effectuait un centre parfait pour Delort, qui marquait d’un tacle rageur (1-0, 47e). L’ancien monégasque était l’élément déclencheur, puisqu’il provoquait un pénalty transformé par Braithwaite (2-0, 56e).

Angers était hors du coup, avec encore une fois Jean à l’origine d’une action qui permettait à Trejo d’alourdir le score après un relai avec Toivonen (3-0, 69e). Il n’y avait plus qu’une seule équipe sur le terrain et Toivonen se chargeait de clore la marque à la 89e minute, histoire de marquer en fanfare le réveil du TFC (4-0). Pour Angers, alors que les autres candidats au maintien se sont réveillés, la situation commence à devenir inquiétante.