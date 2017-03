TFC-LOSC : Benzia rapporte un point qui vaut cher de Toulouse

Dans : Ligue 1, LOSC, TFC.

Menés au score et en danger au classement, les Lillois sont allés chercher le match nul 1-1 à Toulouse grâce à Benzia.

La série de matchs sans défaite de Toulouse monte désormais à six, mais le TFC va certainement regretter de ne pas avoir pris les trois points ce dimanche face à Lille. Car les hommes de Pascal Dupraz avaient pris les devants sur une action basique de Jullien : corner, tête, but du grand défenseur (1-0, 30e).

Sans solution avant la pause, Lille densifiait son équipe et cela permettait d’inverser la tendance. La pression montait et Benzia égalisait logiquement après une action confuse dans la surface (1-1, 80e). Le nul était ensuite confirmé par l’arrêt sur pénalty d’Enyeama, sur une tentative de Braithwaite, qui avait provoqué la faute (84e). Un résultat qui permet au LOSC de maintenir à sa distance Bastia, le 19e et Dijon, le 18e.