Strasbourg cartonne un LOSC bien trop Loco

Dans : Ligue 1, RCSA, LOSC.

Un rythme fou, des blessés, trois gardiens différents, le match entre Strasbourg et Lille a été fou, et a surtout permis aux promus alsaciens de s’imposer 3-0 pour retrouver le chemin de la victoire dans l’élite.

Historiquement, une affiche Strasbourg-Lille n’est pas vraiment l’assurance de voir un match mémorable. Cela a pourtant été le cas ce dimanche à la Meinau, avec un scénario fou qui s’est dessiné très rapidement. Le LOSC perdait deux joueurs sur blessures dès le début du match (Thiago Mendes et Malcuit), tandis que Bielsa jouait avec le feu en sortant Ballo-Touré avant la pause, ne se laissant aucun joker. Dans le jeu, le rythme était éprouvant, et l’engagement était total, avec des occasions des deux côtés, mais aucun but.

Jusque-là impérial, Maignan pétait les plombs sur une action anodine qui allait tout bouleverser. Gêné par Corgnet pour aller chercher un ballon en sortie de but, il jetait le cuir sur la tête de ce dernier, récoltant un rouge inévitable (63e). Sans remplaçant, De Préville prenait les gants, pour s’incliner rapidement sur une reprise de Martin sur corner (1-0, 74e). Dès lors, Amadou récupérait le poste de gardien de but, pour laisser De Préville en attaque, mais cela ne changeait rien, surtout que sur un pénalty sévère, Lienard gonflait le score (2-0, 82e). Le LOSC lâchait l’affaire, et sur une frappe puissante, Grimm, pur produit maison, ponctuait le festival (3-0, 88e). Le Racing s’offrait ainsi une victoire pimpante, dans une rencontre qui marquera forcément les esprits, même aussi tôt dans la saison.