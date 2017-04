Secoué par Toulouse, Monaco réagit en champion

Dans : Ligue 1, Monaco, TFC.

Longtemps neutralisée, l’AS Monaco est venue à bout de Toulouse (3-1) ce samedi, à l’occasion de la 35e journée de Ligue 1. Le club de la Principauté prend provisoirement trois points d’avance sur le Paris Saint-Germain et se rapproche encore du titre.

Rien ne peut arriver à l’AS Monaco. Accrochés pendant plus de 45 minutes, les Monégasques ont fini par s’en sortir, une fois de plus. Il faut dire que les hommes de Jardim n’ont pas volé leur victoire. Si l’on excepte une tête de Jullien juste à côté du poteau (10e), l’ASM n’était pas du tout mise en danger en première période. Contrairement au jeune Lafont, impeccable sur les frappes de Mendy (20e) et Bernardo Silva (26e). C’était chaud sur le but du Téfécé, complètement étouffé et ravi d’arriver à la mi-temps à 0-0.

D’autant que les Toulousains pouvaient croire au hold-up dès le retour des vestiaires grâce à la boulette de Jemerson, qui permettait à Toivonen de fusiller Subasic (0-1, 46e) ! De quoi lancer une nouvelle partie, plus rythmée et plus riche en intensité et en occasions, malheureusement pour Lafont. Auteur d’une belle parade sur une tentative de Lemar, le jeune portier toulousain ne pouvait rien sur le corner qui suivait, et sur la tête de Glik dans la lucarne (1-1, 49e) ! Le début d’une véritable attaque-défense.

Lafont héroïque et fautif

Alors à force de voir le ballon revenir dans sa surface, Lafont commettait une erreur de relance et permettait à Mbappé, d’une frappe en angle fermé, de donner l’avantage à Monaco (2-1, 64e). C’était logique mais très dur pour le gardien de Toulouse, héroïque en fin de match sur les vagues monégasques, mais impuissant sur la demi-volée de Lemar à bout portant (3-1, 75e), à la suite d’une très belle action. Secoué, le leader a réagi en champion et met la pression sur Paris avant son déplacement à Nice dimanche soir.