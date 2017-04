SCB-OL : Lyon ne va pas aimer... Bastia demande grâce à la LFP

Dans : Ligue 1, Bastia, OL.

Vainqueur du Stade Rennais samedi soir à Istres, le Sporting Club de Bastia rêve encore de maintien. Un maintien qui reste difficile à envisager pour les Corses, surtout en cas de sanction suite aux incidents en marge de Bastia-OL le 16 avril dernier. C’est jeudi prochain que la Ligue de Football Professionnel va statuer de manière définitive sur cette rencontre, et va donc prononcer d’éventuelles sanctions envers le SCB. Après la rencontre face au club breton, les voix se sont élevées pour demander à la LFP que la rencontre face à Lyon soit rejouée.

« On considère qu’on ne va pas faire payer tout un club pour quelques dizaines de supporters qui sont rentrés sur un terrain. On va demander à ceux qui vont nous écouter de ne pas sanctionner un club dans sa totalité et laisser le terrain parler » a expliqué Pierre-Marie Geronimi, le président du Sporting. Même son de cloche du côté du gardien Jean-Louis Lecca. « Les joueurs qui ont joué à Istres et les gens qui bossent au club n’y sont pour rien dans ce qui s’est passé à Furiani. On regrette ce qui s’est passé à Furiani. On espère simplement qu’on ne nous sanctionnera pas, parce que cette équipe et ce club ne méritent pas d’être sanctionnés » a indiqué le portier bastiais sur les antennes de Canal +. Nul doute que du côté de l’Olympique Lyonnais, tout autre chose qu’une victoire de l’OL sur tapis vert serait très, très mal vue…