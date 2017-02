Sale semaine pour l'ASSE, battue à Montpellier

Dans : Ligue 1, MHSC, ASSE.

Trois jours après son déplacement à Manchester United, Saint-Etienne a enchainé par une nouvelle défaite, cette fois-ci à Montpellier dans une rencontre que les Verts pensaient avoir en mains. Ce revers 2-1 freine la remontée des Verts au classement, alors que tout semblait bien parti avec ce but acrobatique de Monnet-Paquet, qui prolongeait du bout du pied un long ballon aérien pour lober Jourdren (1-0, 12e).

La musique allait être totalement différente après le repos, avec l’égalisation rapide de Lasne d’une superbe frappe enroulée de Lasne (1-1, 49e) puis l’expulsion sévère de Jorginho pour un deuxième avertissement (51e). Dès lors, Montpellier prenait le match en mains, et passait presque inévitablement devant au score d’une reprise de Mounié à bout portant (2-1, 68e). A bout de souffle et en infériorité numérique, l’ASSE s’inclinait donc, retrouvant donc Marseille et Bordeaux sur ses talons, tandis que Montpellier fait clairement un grand pas vers le milieu de tableau, et donc le maintien avec désormais sept longueurs d’avance sur Caen, le 18e.