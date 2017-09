Roux lance enfin la saison de Metz à Angers

Dans : Ligue 1, SCO, Metz.

Au terme d’un match rythmé et équilibré, le FC Metz a décroché sa première victoire de la saison en Ligue 1 (0-1). Recrue phare du mercato estival du club, Nolan Roux a inscrit l’unique but de la partie sur un beau centre d’une autre recrue : Mathieu Dossevi. En seconde période, sous l’impulsion de son capitaine Thomas Mangani, le SCO aurait pu égaliser à plusieurs reprises mais le FC Metz a tenu bon et a pris ses trois premiers points de la saison. Toujours lanterne rouge, les hommes de Philippe Hinschberger respirent mieux.