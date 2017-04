PSG : Paris, ce n'est pas encore le top avoue Thiago Motta

Dans : Ligue 1, PSG.

En fin de contrat au terme de la saison, Thiago Motta n’a pas encore prolongé son bail avec le Paris Saint-Germain. Moins utilisé en début de saison, l’international italien est redevenu un joueur très important dans le dispositif d’Unai Emery, qui pousse en interne pour la prolongation de l’ancienne sentinelle de l’Inter Milan. Au micro de Téléfoot ce dimanche, le joueur s’est exprimé sur son entraîneur, avec qui il entretient de bonnes relations.

« Je pense qu'il va rester. Il a fait un très bon travail cette saison. Le président lui a donné une totale confiance et nous, les joueurs, on a confiance en son travail » a-t-il expliqué avant de parler du rang du club parisien en Europe. « Aujourd'hui, on est d'accord que le PSG n'est pas le premier club en Europe, mais c'est le plus ambitieux. Un jour, le club sera parmi les 2 ou 3 meilleurs clubs du monde » a conclu le numéro huit du Paris Saint-Germain. Avant de penser au top 3 mondial, le PSG devra penser à suivre la cadence infernale de l’AS Monaco en Ligue 1, avec un déplacement périlleux sur la pelouse de Nice ce dimanche soir, où Thiago Motta est annoncé titulaire aux côtés d’Adrien Rabiot et de Marco Verratti.