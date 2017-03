PSG ou OL : Bedimo version eau tiède...

Dans : Ligue 1, OL, PSG, OM.

Ancien de l'Olympique Lyonnais, Henri Bedimo a été interrogé par TF1 sur le match de ce dimanche soir entre le Paris Saint-Germain et l'OL. Mais le défenseur de l'Olympique de Marseille a préféré s'en tenir à une analyse très prudente, histoire de ne froisser personne, ni ses anciens coéquipiers lyonnais, ni le PSG, et encore mois les supporters de l'OM.

« Paris est dans l'obligation de gagner ce match. Lyon est dans une bonne dynamique, surtout après la qualification, mais je pense que ce sera un match ouvert et intéressant sachant que les deux équipes visent une place européenne », a indiqué Henri Bedimo, qui ne misera pas son salaire sur le Paris Saint-Germain ou l'Olympique Lyonnais à l'occasion de ce match de clôture de la 30e journée. Et cela même si l'OM a tout intérêt à ce que le PSG batte l'OL, ce qui laisserait encore planer un petit suspense dans la course à la 4e place finale. Car si Lyon gagne au Parc des Princes, la messe sera probablement dite pour les ambitions marseillaises de rejoindre le club de Jean-Michel Aulas.