PSG - OL : les compos (21h sur Canal +)

Dans : Ligue 1, PSG, OL.

La compo du PSG : Areola – Dani Alves, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa – Thiago Motta, Rabiot – Mbappé, Draxler, Neymar – Cavani.

Après le 4-3-3 de la Ligue des Champions, Unai Emery revient à son 4-2-3-1 en Ligue 1. Par la même occasion, l'entraîneur espagnol effectue trois changements en défense par rapport à la victoire contre Metz. Dani Alves reprend sa place à droite et laisse Meunier sur le banc, tout comme Kurzawa qui remplace Berchiche à gauche, et Thiago Silva qui pousse Marquinhos sur la touche. En attaque, Draxler se positionne en 10, et Mbappé se place sur le côté droit.

La compo de l'OL : Lopes – Tete, Marcelo, Morel, Mendy – Tousart, Ndombélé – Traoré, Fekir, Memphis Depay – Mariano Diaz.

Suite à la grosse déception de Limassol, Bruno Genesio opère plusieurs ajustements dans son 4-2-3-1. En défense d'abord, où les latéraux changent puisque Tete supplée Rafael à droite et Mendy remplace Marcal à gauche. Devant, Traoré retrouve sa place de titulaire. Et dans l'entrejeu, Ndombélé joue son premier match titulaire avec Lyon aux côtés de Tousart.