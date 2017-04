OM : Premier triplé en Ligue 1 pour Florian Thauvin

Dans : Ligue 1, OM, SMC.

Alors que l'Olympique de Marseille a réalisé un véritable récital sur la pelouse de Michel d'Ornano face au Stade Malherbe de Caen ce dimanche après-midi (1-5), il y en a un qui se rappellera longtemps de cette rencontre. Auteur d'un triplé, Florian Thauvin a crevé l'écran et a très clairement été l'homme de la rencontre. Surtout, l'ancien joueur du Sporting Club de Bastia a inscrit son premier triplé en Ligue 1. Dans le même temps, Maxime Lopez a lui inscrit son premier doublé dans l'élite, en inscrivant son deuxième et troisième but de la saison face aux Normands. Cela tombe bien pour l'OM, les deux joueurs font clairement partie du Champions Project du club pour la saison prochaine...