OM : Eyraud félicite Thauvin et lance un appel aux supporters de l'OM

Dans : Ligue 1, OM.

Jacques-Henri Eyraud, président de l'Olympique de Marseille après la victoire contre Caen (1-5) : « C'est une journée formidable pour le club, pleine de symbole car le club s'est qualifié pour la finale de la Gambardella et pleine de symbole aussi car Maxime Lopez, un symbole de la formation de l'OM a inscrit un doublé. Florian Thauvin aussi, qui est revenu à Marseille cet été a fait un match et plus globalement une saison exceptionnelle. Au-delà des individualités, j’ai vu beaucoup de grinta sur le terrain et je trouve que c’est très prometteur pour cette fin de saison, où nous allons tout faire pour nous qualifier pour l’Europe. Nous étions dos au mur car si nous avions perdu, nous aurions hypothéqué nos chances pour la course à l’Europa League. Je lance un appel aux supporters pour le match de la semaine prochaine au Stade Vélodrome contre Nice car nous aurons besoin qu’ils répondent présents. »