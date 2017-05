OM : Evra, le capitaine de Knysna ferait mieux de se taire selon Lebœuf

Dans : Ligue 1, Info, OM.

Le clash entre Patrice Evra et Christophe Dugarry continue de faire beaucoup parler. Alors que le champion du monde 1998 a répondu à l’international français évoluant à l’Olympique de Marseille lundi dans « Team Duga » sur RMC, c’est au tour de Frank Lebœuf de donner son avis sur cette guerre des mots.

Dans l’émission « Le Vestiaire » sur SFR Sport, l’ancien défenseur central de Chelsea a pris la défense de son ex-coéquipier en Equipe de France. « Qu’il soit énervé par les critiques de Christophe Dugarry, je peux le comprendre, qu’il réponde sur la carrière de Duga, il a le droit, mais qu’il s’attaque à ses amitiés en se servant de quelqu’un qui n’a rien à voir dans l’histoire, c’est complètement déplacé et très bas. Evra doit comprendre que son image n’est pas la même en France et à l’étranger » a-t-il exprimé. L’ancien consultant de TF1 explique également que selon lui, le défenseur de l’OM représente toujours cette image des Bleus à la Coupe du Monde 2010 et que pour cela, l’ancien capitaine de Raymond Domenech ferait mieux de faire profil bas. « Les supporters Français gardent une image de quelqu’un qui a été le capitaine de l’équipe de France et qu’ils ne veulent plus entendre ou voir. Il a été le leader d’une équipe de France qui nous a montré des choses catastrophiques pendant des années. Il n’a pas la même aura en France qu’à l’Etranger et ça l’énerve car il y pense que c’est en très grand joueur » a-t-il conclu. Toujours en course pour décrocher l’Europe avec l’Olympique de Marseille à trois journées de la fin du championnat, « Tonton Pat » ferait mieux de se reconcentrer sur le terrain au vue de ses performances plutôt moyennes depuis son retour en Ligue 1.