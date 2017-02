OM : Dassier dégomme les fanfarons McCourt et Eyraud

Dans : Ligue 1, OM.

Les Marseillais se sont-ils vus trop beaux avant la réception du PSG, ce dimanche soir ? Difficile de le dire en ce qui concerne Rudi Garcia et ses joueurs, mais du côté des dirigeants, c’est parti trop rapidement en vrille selon Jean-Claude Dassier. L’ancien président de l’OM a pris la parole dans Aujourd’hui en France pour regretter les nombreuses annonces médiatiques du propriétaire du club, Frank McCourt, et surtout de Jacques-Henri Eyraud, le président, qui a affirmé vouloir inverser la tendance des Classiques dès ce dimanche. Et après un 1-5, ça lui retombe inévitablement dessus.

« J’avais été surpris des propos optimistes du président avant le match. On resituait le classico dans ses grandes heures… Il ne fallait pas faire les malins. Les dirigeants auraient dû la jouer plus modeste. Paris m’a impressionné, il en a quand même mis quatre aux Barça. Il peut aller très loin en Ligue des champions. Marseille, de son côté, peut aller chercher la 5e ou la 6e place et peut-être accrocher la Ligue Europa. Ce n’est pas la même chose. Il ne faut pas que les Olympiens se voient plus beaux qu’ils ne le sont », a prévenu Jean-Claude Dassier, bien conscient que si l’OM s’est vu un peu trop beau, ce n’est clairement plus le cas après le 1-5 concédé ce dimanche face au PSG.