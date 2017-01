OM-ASM : C'était bien un match de L1, Riolo s'est pincé pour y croire

Dans : Ligue 1, OM, Monaco.

La meilleure attaque d’Europe, elle se trouve bien dans le championnat de France. Avec Monaco cette saison, on ne s’ennuie jamais et la rencontre de dimanche face à Marseille l’a confirmé.

Les Monégasques se sont imposés 1-4 au Vélodrome dans une rencontre où ça attaquait à tout-va, et des deux côtés. En effet, si l’efficacité monégasque a été exemplaire, l’OM ne peut pas en dire de même, avec notamment deux énormes occasions manquées par Rémy Cabella en début de match. Mais c’est surtout le rythme mis par les deux équipes et les espaces créés par des préoccupations avant tout offensives qui ont séduit un Daniel Riolo qui n’était plus habitué à voir ça un dimanche soir en France.

« Le match nul et raté de Nice offrait donc la possibilité à Monaco de prendre la tête de la L1. Mais comme l’OM a progressé et semble plus fort que lors du 4-0 de Louis II, l’affaire n’était peut-être pas si évidente. Mais si Marseille met de l’intensité, de la fougue, dans le jeu, Monaco est au-dessus. L’OM ne se laisse pas faire, certes, mais ce n’est pas assez. Et dès la 16e minute, Monaco mène. Un but de crack de Lemar ! Lui et Bernardo Silva, côté droit, posent trop de soucis à l’OM ! A dire vrai, Marseille n’est pas loin du bouillon. Sur un contre sublime, Falcao termine l’action. 2-0 après 22 minutes. Le match est débridé. Ça ne ressemble pas à de la L1 ! Ça attaque avant d’être bien en place. L’OM n’a plus le choix. Sur un coup franc, Rolando réduit l’écart. C’est beau et un peu fou. Les équipes sont étirées, les tactiques floues. L’ASM a deux énormes occasions de 3-1. Sidibé joue attaquant et laisse des « boulevards » défensifs. On aime, même si c’est souvent risqué. C’est payant car dans ce match très ouvert, Monaco a bien plus de qualités. Juste avant la pause, Silva met le 3-1. Et juste après, il boucle le match 4-1 ! Bernardo Silva est énorme », a souligné le consultant de RMC, pour qui le talent des joueurs offensifs de l’AS Monaco était trop difficile à contenir pour la défense marseillaise. Ce ne sera pas la première à craquer face aux Lemar, Falcao et Bernardo Silva, mais l’OM en a tout de même pris 8 en deux matchs face à l’ASM.