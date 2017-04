OL : Lyon zappe la L1, Daniel Riolo valide

Dans : Ligue 1, OL, Europa League.

Victorieux du SCO d’Angers en ouverture de la 34e journée de Ligue 1 vendredi soir, l’Olympique Lyonnais a fait le job pour reprendre provisoirement sa quatrième place aux Girondins de Bordeaux, en attendant la décision définitive de la LFP concernant le résultat de Bastia-OL. Une victoire pour les hommes de Bruno Génésio certes, mais qui ne restera pas dans les annales du club rhodanien tant la performance lyonnaise dans son ensemble fût poussive, face à des Angevins déterminés mais fatigués après leur victoire en demi-finale de la Coupe de France face à Guingamp trois jours auparavant.

Sur son blog, Daniel Riolo s’est montré relativement clément envers l’OL, comprenant parfaitement que l’objectif des Gones était maintenant de se consacrer pleinement à l’Europa League, et à la rencontre de mercredi face à l’Ajax. « En ouverture de cette J34, l’OL était allé battre Angers. Mine de rien, et par les temps qui courent à Lyon, c’est un sacré résultat. Un match moyen, des Lyonnais moyens et souvent en souffrance, on va retenir le score et la 4e place. Le meilleur Lyonnais ? Lopes peut-être. Bon signe non ? Après ? Nkoulou ou Morel ? Bon signe non ? Allez, passons. L’OL ne pense plus au championnat et ne veut que l’Europa League. Acceptons donc ce pari ». Un pari qui ne serait néanmoins une totale réussite qu’en cas de quatrième place validée en fin de saison, conjuguée à une éventuelle qualification pour la finale de l’Europa League.