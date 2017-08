OL-Bordeaux : Pierre Ménès dévoile ses tops et ses flops

Dans : Ligue 1, OL, Bordeaux.

Après avoir suivi le match OL-Bordeaux, Pierre Ménès a dévoilé, via Twitter, ses tops et ses flops pour cette rencontre pour le moins très spectaculaire. Et le consultant de Canal+ n'a pas hésité longtemps avant de faire son choix. « Drôle de Match. L'expulsion de Darder a beaucoup joué. Les tops : Fekir, Traoré et Malcom (…) Les flops : Costil, Depay, Mendy », lance Pierre Ménès, qui durant le match avait estimé que le gardien de but de Bordeaux avait été « très faible » et que l'expulsion de Darder était « justifiée ».