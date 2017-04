OL-ASM : Le bad buzz de Canal+ avec sa caméra en mode FIFA

Dans : Ligue 1, Monaco, OL.

Pour l’affiche du dimanche soir sur Canal+, les téléspectateurs ont eu une drôle de surprise au moment du coup d’envoi. Une surprise souvent vue comme déplaisante avec cette caméra centrale située très près du sol, et qui donne certes de la vivacité au jeu, mais bouche totalement le recul et les perspectives. Et à une grande majorité, les internautes ont fait savoir leur mécontentement, comparant cet angle à un mauvais réglage dans le jeu vidéo FIFA, ou même à certains matchs dans les stades anglais à l’ancienne qui n’ont pas beaucoup de hauteur à proposer en tribune latérale. Pas un franc succès donc.

@PierreMenes peux tu demander à @canalplusde remonter la caméra stp ? L'angle est trop bas, ça me fais loucher #OLASM — Skyzo United Games (@SkyzoUnited) 23 avril 2017

Bonsoir @canalplus , est ce que vous pouvez mettre la caméra encore plus proche du sol ?

On voit encore trop bien le fond du terrain #OLASM — DEMOW' (@OoDemoniiak) 23 avril 2017

Sérieux on voit absolument rien au jeu, la caméra bouge tout le temps, c'est une cata absolue on dirait un match de National. #OLASM — Charly M. (@SeriousCharly) 23 avril 2017

Le temps d'une contre attaque le trajet de la caméra pour couvrir tout le terrain donne envie de vomir #OLASM — Th1b0 (@T_Lhuillier) 23 avril 2017

C'est quoi de la caméra bizarre à lyon Monaco la ? On dirait la caméra dynamique zoom 8 hauteur 4 sur FIFA — flobool (@FloreentHbt) 23 avril 2017