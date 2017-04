OGCN : Nice a fait de son mieux selon Favre, mais cela n'a pas suffi

Dans : Ligue 1, OGCN, TFC.

Lucien Favre, entraîneur de l'OGC Nice après le match nul à Toulouse (1-1) : « C'est dommage oui car on fait une première mi-temps de très haut niveau. C'est une des plus belles mi-temps que j'ai jamais vues parce qu'on les a déclassés au niveau du jeu et c'est là qu'on doit marquer. On manque des opportunités, on doit mener 2-0 à la mi-temps sans discussion. Ils ont été un peu plus dangereux sur contre (en deuxième mi-temps) parce que nous on voulait mettre le deuxième et puis ils ont de sacrés bons joueurs devant, donc ce n'est pas illogique. On fait de notre mieux. (Toulouse) est une équipe qui a battu ici Monaco, le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas facile de jouer à Toulouse. Devant, c'est un train d'enfer qu'on maintient très très bien depuis quelques temps, à part en janvier et début février. Ce sont de grosses grosses cylindrées (le PSG et l'ASM) qui représentent bien la France en Coupe d'Europe même si le PSG a été éliminé ».