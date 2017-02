Nantes fait le show avec un énorme but de Pardo

Dans : Ligue 1, FC Nantes, Dijon.

Le FC Nantes continue sa remontée en Ligue 1 avec sa victoire 3-1 devant Dijon. A la clé, un bijou de but de son ailier Felipe Pardo.

Pour cet horaire inhabituel, les Canaris avaient là l’occasion de repousser sérieusement un adversaire dans la lutte pour le maintien. Et cela commençait très bien avec un but de Bammou dès la 3e minute, d’une frappe en force au premier poteau (1-0, 3e). Dijon réagissait rapidement avec plusieurs occasions, et l’égalisation était logique, même si c’était un but contre son camp de Dubois après une incompréhension avec Riou (1-1, 38e).

Après le repos, Nantes passait à l’offensive et Dubois se « rattrapait » en provoquant un pénalty pour une faute de Balmont, que Sala transformait (2-1, 59e). Le clou de la soirée était toutefois le chef d’œuvre de Pardo. Lancé en profondeur, le Colombien évitait la sortie de Reynet mais se retrouvait quasiment au poteau de corner. Cela ne l’empêchait pas, après un crochet, d’envoyer une frappe enroulée en pleine lucarne opposée, malgré deux défenseurs sur la ligne (3-1, 79e). Un but qui mettait fin aux espoirs dijonnais, pour qui cela commence à sentir mauvais surtout que Diony se faisait exclure pour des mots à l’encontre de M. Chapron. Pour Nantes, c’est direction le milieu de tableau, avec une belle avance sur la zone rouge.