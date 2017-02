Nantes-Dijon : Le match décalé par l'approche du meeting de Le Pen

Dans : Ligue 1, FC Nantes, Dijon.

Le FC Nantes accueillera Dijon ce vendredi à 19h00, pour une rencontre à un horaire totalement inhabituel. Une fois encore, tout était une question de planning, et aussi des effectifs des forces de l’ordre. En effet, ce samedi, les policiers seront mobilisés sur une manifestation d’opposition à Marine Le Pen, qui doit tenir un meeting à Nantes ce dimanche. Et comme dans la cité de Loire-Atlantique, il n’est pas rare que ces manifestations débordent, les autorités craignaient que la tenue d’un match de foot le samedi soir ne rende la situation encore plus compliquée. La rencontre a donc été avancée d’un peu plus d’une journée.