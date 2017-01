Monaco n’a fait qu’une bouchée des Merlus

Dans : Ligue 1, Monaco, Lorient.

Dans un match à sens unique, l’AS Monaco s’est imposée 4-0 face à Lorient et conforte sa place en tête de la Ligue 1.

L’escouade offensive de l’ASM a encore frappé, même avec la mise au repos de Thomas Lemar. Son remplaçant, Gabriel Boschilia a brillé, avec un doublé rapide pour emmener son équipe vers le succès. Le Brésilien, grâce à une reprise peu académie sur une remise de la tête de Falcao (1-0, 24e), puis un tir entre les jambes du gardien sur un décalage de Bernardo Silva (2-0, 28e), a plié la rencontre en quatre minutes.

Valère Germain y est ensuite allé de son doublé, d’un tir précis à ras du poteau (3-0, 37e), et d’un rush dans la défense terminé, encore une fois, par un tir entre les jambes d’un pauvre Lecomte (4-0, 59e). Les trois changements opérés à la pause par Bernard Casoni ont simplement permis de limiter la casse, même si Monaco a ensuite joué beaucoup plus tranquillement après le repos. Il faut dire que l’essentiel était largement fait avec ces trois points qui placent désormais l’ASM seule en tête, avec deux longueurs d’avance sur Nice, et trois sur le PSG.