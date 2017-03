Monaco a pris son temps contre Bordeaux

Dans : Ligue 1, Monaco, Bordeaux.

Longtemps neutralisée par les Girondins de Bordeaux, l’AS Monaco a fini par faire la différence pour s’imposer (2-1) lors de cette 29e journée de Ligue 1. Le club de la Principauté compte cinq points d’avance sur Nice, et provisoirement six sur le Paris Saint-Germain.

Il fallait être patient pour voir du spectacle à Louis-II ce samedi. Avant le choc face à Manchester City mercredi, l’AS Monaco souhaitait sûrement se mettre à l’abri le plus vite possible. Pourtant, les Monégasques ont mis du temps avant de mettre du rythme dans la partie. Si l’on excepte la situation litigieuse qui aurait pu permettre à Fabinho d’obtenir un penalty, les hommes de Jardim se contentaient de frappes sans réel danger pour Carrasso, pas inquiété sur les tentatives de Jemerson et Lemar.

De leur côté, les Girondins, solides, ne passaient pas loin du hold-up avec une tête de Laborde à côté juste avant la pause. Heureusement pour les spectateurs, la seconde période était de meilleure qualité. Plus tranchants, les Monégasques étouffaient complètement Bordeaux, sauvé sur sa ligne par Gajic (59e). Mais les Marine et Blanc finissaient logiquement par craquer sur le but du jeune Mbappé (1-0, 68e), servi par l’entrant Falcao.

La boulette de Subasic

De quoi assommer des Bordelais que l’on pensait éteints après la superbe frappe de Moutinho dans la lucarne de Carrasso (2-0, 74e) ! Mais une énorme boulette de Subasic permettait à Rolan de redonner un peu de suspense à cette rencontre, pour rien. Monaco s’impose, distance Nice et met la pression sur Paris. Tandis que Bordeaux laisse l’OM lui chiper la 5e place.