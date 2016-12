Metz-OL : Un deuxième lanceur de pétard arrêté

Dans : Ligue 1, Metz, OL.

Les jets de pétard sur Anthony Lopes, le 3 décembre dernier lors du match entre Metz et Lyon, avaient provoqué non seulement la blessure du gardien lyonnais, mais aussi l’arrêt définitif du match. De son côté, la police continue d’enquêter, et un deuxième lanceur de pétard a été retrouvé ce mardi. Placé en garde à vue, il devrait être prochainement mis en examen annonce France Bleu Lorraine. Cet homme de 34 ans est le deuxième lanceur de pétard interpellé, le premier l’ayant été très rapidement après les faits. Il avait d’ailleurs avoué sa faute.