Metz-OL : Réponse ce jeudi, les trois décisions possibles

Dans : Ligue 1, Metz, OL.

C’est ce jeudi que la commission de discipline de la LFP va trancher dans le dossier du match arrêté entre Metz et Lyon. Cet automne, la rencontre entre les deux clubs avait été définitivement interrompue après les pétards reçus par Anthony Lopes, qui avait été visé à plusieurs reprises par les « supporters » messins, forçant l’arbitre a arrêter le match alors que les locaux menaient 1-0. L’éventail des sanctions possibles contre Metz est très large, mais trois cas de figure sont surtout possibles.

Le plus spectaculaire serait la victoire donnée sur tapis vert (0-3) à Lyon, et donc la défaite par pénalité du FC Metz en raison de club « responsable de ses supporters et de leur comportement ». Une décision qui n’a jamais été donnée par la LFP ces dernières décennies, les derniers matchs arrêtés en raison de débordements avec les supporters donnant toujours lieu à des matchs à jouer à nouveau.

Si la commission de discipline décidait de donner le match à rejouer, deux possibilités existent. Soit dans un stade Saint-Symphorien à huis-clos, pour éviter tout nouvel incident, soit sur un terrain neutre à déterminer.

En tout cas, pour le FC Metz, qui plonge au classement, et pour l’OL, qui pourrait revenir deux points du PSG en cas de succès par pénalité, la décision de la LFP sera scrutée de près ce jeudi.