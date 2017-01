Metz-OL à rejouer à huis clos, trois points de pénalité pour Metz

Dans : Ligue 1, OL, Metz.

La commission de discipline a tranché dans les incidents entre Metz et Lyon, et a donné le match à jouer à Saint-Symphorien, mais à huis clos. Dans le même temps, le club lorrain a écopé d’un retrait de trois points, dont un avec sursis.

Une décision qui va forcément provoquer beaucoup de commentaires, et ce dans les deux camps. Le FC Metz aura une nouvelle chance d’affronter Lyon, et n’a donc pas eu match perdu sur tapis vert. Mais en raison de ces incidents graves, deux points ont été retirés, ce qui fait passer les Grenats à la 19e place, avec 17 points. Des conséquences graves au classement, où comment le geste d’un ou deux « supporters » pourra peut-être coûter une relégation en fin de saison, et les millions d’euros qui vont avec.

Du côté de Lyon, les points de pénalités infligés à Metz ne changent rien, les joueurs de Bruno Genesio vont devoir retourner à Saint-Symphorien pour aller chercher des points dans une ambiance forcément bizarre, puisque le stade sera à huis clos.

La date de la rencontre n'a pas été fixée à l'heure actuelle.