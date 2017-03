Mbappé en état de grâce, Monaco s’amuse à Caen

Dans : Ligue 1, Monaco, SMC.

C’est tranquillement installé dans son fauteuil de leader que l’AS Monaco va suivre le choc entre le PSG et l’OL ce dimanche soir. Sur la lancée de leur qualification européenne, les joueurs de la Principauté ont totalement maitrisé le SM Caen pour s’imposer 0-3 grâce à un Mbappe intenable.

La confrontation face à Caen a tourné court ce dimanche à D’Ornano, même si les Normands avaient au moins besoin d’un point pour distancer Nancy et Dijon. Mais Kylian Mbappé en avait décidé autrement et après une remise de Germain, il enchainait crochet court et frappe du gauche pour ouvrir le score (0-1, 13e). L’ASM ne baissait pas de rythme, et aurait même dû bénéficier d’un pénalty pour une faute sur Lemar. Après la pause, c’était bien le cas après une faute de Da Silva sur l’intenable Mbappé, qui avait remonté tout le terrain de manière spectaculaire. Fabinho se montrait impeccable sur ce pénalty (0-2, 49e).

Dès lors, Monaco se retrouvait en position idéale, et les occasions se multipliaient sur chaque espace laissé. De la tête, Mbappé faisait gonfler (0-3, 81e) un score qui aurait pu être bien plus important au final. Mais l’ASM n’est pas vraiment dans le besoin en ce qui concerne la différence de buts, et ce succès très net confirme à la fois la première place du club de la Principauté, mais aussi la grande forme des joueurs de Leonado Jardim.