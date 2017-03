Dans : Ligue 1, LOSC, OM.

Elle était facile, mais elle s’applique totalement au match de ce vendredi soir. On n’y était plus trop habitué, mais la Ligue 1 peut encore parfois produire quelques belles purges, et l’opposition entre Lille et Marseille en fait clairement partie. Pierre Ménès a donc limité son analyse au minimum en ce qui concerne cette rencontre.