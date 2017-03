LOSC-OM 0-0, et ça valait pas mieux

Dans : Ligue 1, LOSC, OM.

Triste rencontre au Stade Pierre-Mauroy avec un match nul 0-0 relativement logique entre Lille et Marseille.

Les Nordistes ont plus tenté, mais l’OM a tenu bon pour un point solide à défaut d’être très pratique dans la course à l’Europe. Il aura fallu attendre la 84e minute pour voir la meilleure occasion du match. Si De Préville avait failli ouvrir le score d’un tir à ras de terre (14e), Pelé se montrait ultra-décisif dans cette fin de match. Sur un centre bien dosé, Eder plaçait sa tête à six mètres du but, et le gardien marseillais effectuait une parade salvatrice pour dévier le ballon sur sa propre barre (83e). Avec ce nul à domicile, le LOSC n’est toujours pas tiré d’affaire dans la course au maintien, tandis que Marseille manque l’occasion de mettre Lyon sous pression, alors que l’OL se rendra au Parc des Princes ce dimanche.