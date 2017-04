Le derby pour Nantes, le fol espoir de Lorient continue

Dans : Ligue 1, FC Nantes, Lorient.

Nantes a fait un énorme pas vers le maintien en battant le voisin du SCO d’Angers (2-1). Pour Lorient, deuxième victoire de rang avec un succès devant Caen qui ne fait plus des Merlus la lanterne rouge de la Ligue 1.

Pour ce mini multiplex de cette journée sans Monaco et le PSG pour le moment, on parlait bien évidemment plus maintien que Coupe d’Europe. Et dans le match qui sentait la poudre, Lorient a confirmé son réveil en s’imposant 1-0 face à Caen. Un match tendu, puisque Bellugou et Da Silva ont été exclus, mais qui s’est joué sur un plat du pied de Moukandjo en première période. Voilà les Merlus de nouveau réellement dans la course au maintien, avec le même nombre de points que Nancy, le 18e, et surtout deux succès de rang. Pour Malherbe, cela sera probablement chaud jusqu’au bout, comme pour Montpellier.

A domicile face à Toulouse malgré un stade de la Mosson enfin bien garni, les Héraultais se sont inclinés à domicile 0-1 sur un but de l’inévitable Delort. Le TFC se cale tranquillement au milieu de tableau, mais Montpellier perd une belle occasion de s’éloigner de la zone rouge.



Enfin, dans le derby des Pays de la Loire, Nantes a profité d’un doublé de sa recrue en feu Nakoulma pour s’imposer face à Angers (1-0), et dépasser la barre des 40 points si chère à Sergio Conceiçao, et probablement synonyme de maintien.