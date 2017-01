La L1 n'est plus si nulle, et ça épate Daniel Riolo

Dans : Ligue 1, PSG, Monaco, OGCN, OL.

Alors que la deuxième partie de saison a débuté sur les chapeaux de roues, Daniel Riolo s'est lancé dans un premier bilan détaillé d'une Ligue 1 qu'il estime en progression.

Contrairement aux années précédentes, le championnat de France se montre sous son meilleur profil cette saison. D'abord grâce au leader monégasque, qui dispose de la meilleure attaque d'Europe avec 64 buts en 21 journées. Mais aussi avec Nice, le champion d'automne qui régale de part son jeu malgré un début d'année 2017 difficile, le PSG, qui monte clairement en puissance sous les ordres d'Emery, et Lyon, qui est toujours au rendez-vous. Si l'on ajoute à cela, un suspense à toute épreuve ainsi que d'alléchants projets sportifs à l'OM et Lille, il est vrai que la L1 progresse. Cet avis, Daniel Riolo le partage pleinement, lui qui argumente même ses propos par l'intermédiaire de chiffres.

« Dès l’été, on a senti un parfum nouveau. On a vu de nouveaux dirigeants, des nouveaux coachs. Le mercato a aussi été intéressant. Après, on a vu les matchs. On fait moins la sieste devant la L1. Il ne s’agit pas de s’enflammer et de dire que tout va bien, mais de constater que tout va mieux. La Ligue 1 tourne autour du PSG. Le champion depuis 4 ans étant la valeur étalon. Certains pensent que Paris est en recul et que le départ d’Ibra le géant a rendu la L1 plus équilibrée voire compétitive. Je ne le crois pas. Après 21 journées, et si on remonte à la saison 2012/13, la moyenne de points du PSG est de 47,5 points. Contre 45 aujourd’hui. L’écart n’est pas si dingue. Si on enlève la « surréaliste » saison dernière, le PSG actuel est un brin au-dessus. Mais le plus significatif, c’est les progrès des autres. D’abord de Monaco. Jardim est bien installé. Le club fonctionne bien, le recrutement a été judicieux. 48 points, c’est le top des années russes. La progression de Nice ne souffrant d'aucune contestation, passons à l’OL. L’analyse des quatre dernières saisons dit qu’en termes de points, Lyon est stable. 36,75 contre 37 aujourd’hui. Lyon c’est le club de L1 par excellence. Le caméléon qui s’adapte. L’OL, c’est le club qui s’accroche pour rester en haut. C’est jamais simple, toujours fait de soubresauts. L’autre année avec 3 équipes au-dessus de 40 points à ce moment de la saison, c’est 2014/2015. OL, OM, PSG, avec 45/44 et 41 points. C’est la saison de Bielsa à l’OM. Une bonne saison de L1 au final, saluée comme tel par la majorité des observateurs. Cette saison, c’est encore mieux. En fait, jamais un trio de tête n’a eu autant de points ! 46 points de moyenne pour notre trio de tête. On tire vers le haut et nos locomotives avancent. Les chiffres sont donc bons et attestent d’une L1 en progression », a avoué, sur son blog RMC, Daniel Riolo, qui estime donc que le championnat de France a progressé cette saison.