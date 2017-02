L1 : Une nouvelle loi pour attirer les stars du football en France

Dans : Ligue 1.

Une révolution vient de se produire dans le sport professionnel français avec l'adoption d'une loi visant à « préserver l’éthique, renforcer la régulation, la transparence et améliorer la compétitivité du sport professionnel ».

Même si la tendance s'inverse un peu cette saison avec les grandes performances de Monaco et du PSG, le championnat de France n'attire pas vraiment sportivement. Et ce n'est pas en termes de compétitivité financière que la Ligue 1 pouvait compenser... Mais ça, c'était avant ! En effet, ce mercredi, le Sénat a définitivement adopté une proposition de loi visant à rendre les clubs sportifs capables de faire des efforts économiques avec les salaires des meilleurs joueurs.

Porté par les sénateurs PS Dominique Bailly et Didier Guillaume, ce texte va effectivement changer la donne car les clubs tricolores vont désormais pouvoir rémunérer des « joueurs particulièrement emblématiques » voire un entraîneur avec « un contrat relatif à l'exploitation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix ». Par conséquent, la rémunération sera donc facilitée et surtout moins taxée, avec ces revenus spéciaux qui rappelle le fameux Droit à l'Image (DIC) qui avait ensuite été supprimé. Cet apport financier supplémentaire sera taxé à hauteur de 15 %, et permettra donc aux clubs français d'avoir un peu plus de marge pour négocier avec les grands joueurs européens, parfois freinés par le système actuel. Une nouvelle donne qui ne pourra se faire qu'avec des joueurs, ou entraineurs, à l'image très forte, puisque les gains sur la taxation se feront uniquement sur les personnes qui peuvent bénéficier d'une grande exploitation commerciales de leurs droits.