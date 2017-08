L1-L2: Une minute de silence avant les matches de ce week-end

Dans : Ligue 1.

La Ligue de Football Professionnel a annoncé ce vendredi midi qu'un moment de recueillement aura lieu avant la totalité des rencontres de Ligue 1 et Ligue 2 au programme de ce week-end en mémoire des victimes de l'attentat commis jeudi en Espagne. « En signe d’hommage et de solidarité avec les victimes de la tragédie de Barcelone survenue hier, la LFP a décidé d’observer une minute de silence sur tous les terrains avant le coup d’envoi des rencontres de la 3e journée de Ligue 1 Conforama et de la 4e journée de Domino’s Ligue 2 », a annoncé la LFP.