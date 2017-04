L1 : Un match de Bastia le 5 mai, la LFP répare sa boulette

Dans : Ligue 1, Bastia, PSG.

Ce vendredi, la LFP a étonné beaucoup de monde en programmant le match entre le PSG et Bastia un vendredi 5 mai. En Corse et dans toute la France du football, cette date est très significative, puisqu’il s’agit de celle de la catastrophe de Furiani, dont ce sera le 25e anniversaire cette année. Mettre un match du SC Bastia ce jour-là était donc une sacrée boulette, rapidement rectifiée puisqu’un nouveau programme est apparu avec le match entre Saint-Etienne et Bordeaux fixé au 5 mai, et le match de Bastia au Parc des Princes fixé le 6 mai à 17h00.