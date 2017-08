L1 : Troyes plonge Nice dans le doute

Dans : Ligue 1, OGCN, ESTAC.

Pour son deuxième match de Ligue 1, Nice s'est fait surprendre à domicile par Troyes (1-2). Le Gym n'a donc pas marqué le moindre point en deux matches, et a affiché encore une grosse fébrilité défensive. Pas de quoi se rassurer avant le match aller des barrages de Ligue des champions.

Privé de Balotelli et Sneijder pour son premier match de Ligue 1 à l'Allianz Riviera, le Gym attaquait à bloc cette rencontre face à l'ESTAC, à l'image d'un Saint-Maximin de feu. A cet instant, on ne donnait pas cher du promu. Mais les Troyens prenaient peu à peu la mesure de Nice, même si ce sont les joueurs de Favre qui se montraient les plus dangereux en première période.

Mais contre toute attente, ce ce sont les visiteurs qui ouvraient la marque sur une communication pour le moins confuse entre Dante et Cardinale, dont Niane profitait in extremis en lobant le gardien azuréen (0-1, 54e). Nice allait cependant vite revenir au score, grâce à Pléa qui transformait un penalty consécutif à une faute de Vizcarrondo sur Lees-Melou (1-1, 64e).

Alors que l'on pensait filer vers un score de parité, Khaoui adressait une belle reprise, sur un service de Niane, et trompait un Cardinale trompé par la trajectoire (1-2, 85e). Nice ne réussissait pas à recoller au score et laissait filer de précieux points.