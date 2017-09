L1 : Sainté ou Bordeaux sur le podium, Dugarry n'y croit pas

Dans : Ligue 1, Bordeaux, ASSE.

Sans forcément briller dans le jeu, l’AS Saint-Etienne et les Girondins de Bordeaux réalisent un bon début de saison.

Respectivement troisième et quatrième de Ligue 1, les deux écuries peuvent-elles prétendre au podium devant des équipes présumées mieux armées comme Lyon, Marseille ou Nice ? Interrogé à ce sujet sur RMC, Christophe Dugarry voit mal l’ASSE ou le club au scapulaire créer l’exploit malgré leur bon départ et les compétences reconnues de leurs entraîneurs respectifs, à savoir Oscar Garcia et Jocelyn Gourvennec.

Ruffier et Malcom indispensables, des freins ?

« Bordeaux ou Sainté sur le podium ? J’en serais ravi, que ce soit pour les Verts ou pour Bordeaux, parce que le coeur parle un peu, mais non. Je les vois plutôt finir entre les 4e et 6e places. Dans la course à la Champions League, je pense que d’autres équipes leurs sont meilleures, comme Nice ou Lyon. Et puis, côté Bordeaux, les résultats sont bons surtout grâce à Malcom. À Saint-Etienne, c'est pareil avec Stéphane Ruffier. Donc ces résultats ne reflètent pas forcément le contenu des matchs. Là, ils prennent des points d’avance, c’est bien, mais je pense que ce sera insuffisant » a lancé l’ancien attaquant du Milan AC. Difficile de lui donner totalement tord lorsqu’on sait que Lyon, Nice et Marseille n’ont pas encore trouvé leur rythme de croisière. Mais l’ASSE et Bordeaux ont clairement un coup à jouer cette saison en Ligue 1…