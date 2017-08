L1 : Quand l'OL et Bordeaux s'allument sur Twitter

Dans : Ligue 1, OL, Bordeaux.

Alors que l'Olympique Lyonnais et Bordeaux ont brillé au Groupama Stadium ce samedi (3-3), avec notamment deux jolis buts de Fekir et de Malcom, le spectacle était aussi sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, les deux clubs ne se sont pas quittés bons amis puisqu'à deux reprises, ils se sont écharpés sans retenue.

D'abord sur la grosse faute de Lerager (58e) : « OL : Carton jaune pour Lerager. Pourquoi pas le rouge là ? FCGB : Peut-être parce qu'il prend le ballon ? OL : Besoin de lunettes ou mauvaise foi ? FCGB : On va pas parler mauvaise foi avec les leaders dans le domaine. OL : Je demande à voir la vidéo(ton) ». Puis sur le but égalisateur de Malcom (90e) : « OL : Fekir au sol, Bordeaux égalise par l'intermédiaire de Malcom qui trouve la lucarne. 3-3. FCGB : Bisous. OL : Bonne chance pour la coupe d'Eur... Non rien. FCGB : Tellement classe... ». Match nul aussi dans ce duel de la communication.

