L1 : PSG ou Monaco ? Eyraud donne le vote de l'OM à...

Dans : Ligue 1, OM, PSG, Monaco.

Alors que la bataille fait rage entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain pour le titre en Ligue 1, Jacques-Henri Eyraud a livré son petit pronostic.

Champion d'automne en décembre dernier, l'OGC Nice cale un peu depuis le début de l'année 2017. S'il n'a perdu qu'une seule fois, contre Monaco début février (3-0), le club niçois perd des points en route avec des matchs nuls, comme contre Nantes samedi (1-1). Par conséquent, les Aiglons sont distancés dans la course au titre, avec sept points de retard sur l'ASM et quatre sur le PSG. À huit journées de la fin du championnat, Monaco et Paris sont encore au coude-à-coude, et aucun club ne lâche le morceau. Le suspense est donc haletant, mais Jacques-Henri Eyraud espère que la troupe de Jardim décrochera finalement la timbale à l'issue de cette saison.

« Est-ce que je veux que le PSG ne soit pas champion ? Non pas du tout. Que le meilleur gagne. En tout cas, l’équipe qui m’a le plus impressionné, c'est Monaco. Tactiquement et physiquement. Je pense que Monaco mérite le titre de champion de France », a lancé, dans le Canal Football Club, le président de l'OM, qui estime donc que le club de la Principauté est en meilleure position que le club de la capitale française pour s'adjuger la Ligue 1. Réponse en mai prochain...