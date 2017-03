L1 : PSG et Nice ont gagné 1-0, Monaco cartonne Nantes

Dans : Ligue 1, Monaco, FC Nantes.

Une nouvelle fois plein de réalisme, Monaco a atomisé le FC Nantes ce dimanche soir (4-0) pour remettre le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice à leur place.

Après les victoires du PSG et de Nice samedi, Monaco se devait de répondre du tac au tac pour récupérer son fauteuil de leader en solitaire. Et l'ASM n'allait pas se faire prier pour dérouler... au grand malheur des Canaris, qui prenaient rapidement un but de Mbappé sur une volée après une frappe contrée de Bernardo Silva (1-0 à la 4e). Suite à cette ouverture du score, Monaco se mettait un peu en danger en laissant le ballon à Nantes, mais le club de la Principauté allait se mettre à l'abri avant la mi-temps. Germain marquait d'abord le but du break en devançant la sortie de Dupé après une mauvaise relance nantaise (2-0 à la 44e) avant que Mbappé n'inscrive un doublé de la tête sur une offrande de Bernardo Silva (3-0 à la 45+1e).

Au retour de la pause, l'ASM ne relâchait pas ses efforts et Fabinho alourdissait même la marque sur un penalty accordé à Lemar pour une faute de Djidji (4-0 à la 59e). Avec ce net succès (4-0), l'ASM, qui enchaîne une septième victoire en neuf match de championnat, reprend trois points d'avance sur Paris et Nice. De son côté, le FCN, qui perd ainsi son premier match à l'extérieur sous les ordres de Conceicao, reste douzième avec neuf points d'avance sur la zone rouge.