L1 : Pierre Ménès est clair, Monaco mérite d'être champion

Dans : Ligue 1, Monaco, PSG.

En s'imposant samedi contre Toulouse, après une frayeur qui n'a duré que quelques minutes suite à l'ouverture du score du TFC, l'AS Monaco a remis le PSG à trois points. Et Paris n'a aucun droit à l'erreur ce dimanche soir à Nice, sous peine de probablement dire adieu à ses derniers espoirs de conserver son titre de champion de France. Quoi qu'il en soit, Pierre Ménès est lui désormais convaincu qu'Hexagoal ne pourra plus échapper aux joueurs monégasques, et le consultant de Canal+ admet que Monaco ne l'aura pas volé.

« L’ASM s’est un peu engluée dans le jeu assez défensif des Toulousains en première période et s’est même fait surprendre dès le début de la seconde par un but de Toivonen. Un but qui a eu pour effet de réveiller l’armada offensive monégasque. Glik a égalisé dans la foulée, avant que Mbappé n’inscrive son but hebdomadaire, consécutif à une double erreur de Lafont - il dégage mal au pied puis prend le but entre lui et son poteau. En revanche, celui du 3-1 signé Lemar, suite à un excellent centre de Dirar, est une merveille du genre et ne doit rien à personne. Un succès qui rapproche encore l’ASM d’un titre de champion très mérité », a reconnu Pierre Ménès sur son blog.